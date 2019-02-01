Гражданин Молдовы на въезде в Беларусь предложил денежное вознаграждение, то есть, проще говоря, взятку пограничнику

36-летний гражданин Молдовы в поезде Кишинев-Санкт-Петербург на въезде в Беларусь предложил денежное вознаграждение, то есть, проще говоря, взятку пограничнику. За какие услуги, смотрите далее.

36-летний гастарбайтер из Молдовы решил поиграть в «Поле чудес» с белорусскими пограничниками, неудачно. Произошло это

в пункте пропуска Словечно, в поезде Кишенев-Санкт-Петербург, на въезде в Беларусь. В качестве черного ящика, в который не нужно заглядывать за энную сумму денег, выступил его багаж. Молдованин предложил военнослужащему 1000 российских рублей, в эквиваленте это около 15 долларов, чтобы он не досматривал его личные вещи. Сделка не состоялась. Загадка, что в черном ящике, его багаже вскоре разрешилась. Оказалось, иностранец вез в сумках алкогольный бренд своей страны –

домашнее вино, количество которого в 2, 5 раза превышало разрешенную норму.Правоохранительные органы расценили предложение молдованина как покушение на дачу взятки. За это предусмотрена уголовная ответственность. По словам мужчины, он обещал угостить самодельным вином своих коллег-других гастарбайтеров, которые тоже трудятся в России. А разрешенной нормы для полноценного банкета было