Еще один повод для того, чтобы признаться в любви. Встреча в районной библиотеке

Еще один повод для того, чтобы признаться в любви. Так о Дне Святого Валентина говорили участники необычной встречи в районной библиотеке. Накануне здесь знакомились с историей праздника, читали стихи, а также своими руками создавали символ праздника – цветочную«валентинку».

Любви все возрасты покорны, но не в каждом возрасте умеют выражать свои чувства. Тем более, если это еще не любовь романтическая, а самая что ни на есть крепкая, что называется, на всю последующую жизнь – любовь к своим родителям. В том числе и о такой любви в День Святого Валентина говорили в районной библиотеке воспитанники центра работы с населением «Вяселка». К слову, для этих девчонок и мальчишек именно здесь прошла генеральная репетиция своих самых искренних признаний в любви:

И, конечно же, какой День Святого Валентина может быть без главного символа праздника – «валентинки», сделанной своими руками. Здесь она стала результатом коллективного творчества. Как создать из подручных материалов приятный взгляду сувенир, воспитанники клуба «Вяселка» знают не понаслышке. В клубе для них работают различные кружки по интересам.

Вячеслав Приписнов. ТКМ