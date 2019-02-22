День защитников Отечества – праздник тех, кто служил, служит и готов служить Родине

Самый мужественный, сдержанный, скупой на эмоции, с воинской выправкой и стальным характером. Именно таким воспринимается День защитников Отечества, праздник настоящих мужчин, а еще женщин, которые выбрали своей профессией службу в Вооруженных Силах. В зале городского Дворца культуры собрались те, для кого долг Родине – это особое понятие. В их адрес и в адрес всех мозырян, для кого 23 февраля – это особенный праздник, звучали теплые поздравления и пожелания.

День защитника Отечества – это праздник доблести и любви к Родине. Тех, кто уже отслужил, служит сейчас и кому еще предстоит служить: ветераны, офицеры, солдаты, будущие новобранцы. Кто выбрал своей профессией созидать и создавать, во благо Беларуси. Грамоты и благодарности, цветы и аплодисменты. Общим подарком всем зрителям стал яркий концерт.