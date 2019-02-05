Дефекты балок пролетных строений, снижающих грузоподъемность. Грузовики и автобусы поедут с 15 февраля через новый мост

Мозырский мост через Припять с 15 февраля будет закрыт для грузовиков и автобусов массой более 18 тонн. Специалисты выявили дефекты балок пролетных строений, снижающих его грузоподъемность.

Центральный городской мост через Припять, который в народе принято называть «старым», действительно уже в возрасте. Он был построен в 1958. Его протяженность 924 метра. Последний раз мост был закрыт на текущий ремонт в 2012 году. Но это скорее был так называемый косметический ремонт, глобальных работ не проводилось. В ноябре прошлого года специалисты провели комплексную диагностику. В результате обследования обнаружены дефекты балок пролетных строений, снижающие грузоподъемность сооружения. Поэтому и было принято решение с 15 февраля закрыть мост для грузовиков и автобусов массой свыше 18 тонн. Им предлагают другой вариант движения—через новый мост—по трассе р-31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины.

Соответствующее уведомления были разосланы в исполнительный комитет, автобусный парк, МЧС, РОВД, транспортную милицию. В горрайотделе по Чрезвычайным ситуациям отметили, что запрет на движение большегрузной техники через пост никак не отразится на безопасности жителей микрорайона «Заречный». Там дислоцируется пожарный аварийно-спасательный пост. К тому за помощью всегда можно обратиться к спасателям из соседних Калинковичей. В автобусном парке тоже продумывают, как скорректировать работу. С 201 маршрутом проблем нет. А вот на Пхов придется пустить менее тяжелые автобусы, потому что средний вес МАЗА — гармошки вместе с пассажирами составляет 28 тонн.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ