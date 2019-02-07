Чтобы старость не застала дома, активные мозырянки бегут от нее, в прямом смысле слова. Движение любительниц скандинавской ходьбы

При Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста уже более полугода успешно функционирует инициативная группа «Твори добро». В ее составе 12 человек, которые ушли на заслуженный отдых, но не перестали вести активный образ жизни. Все они возглавляют ветеранские организации в коллективах, где трудились раньше. Но кроме этого, уже больше полугода помогают пожилым и одиноким, заряжают энергией других и стараются сами быть в форме. Съемочная группа телеканала встретилась с активистами в городском парке во время спортивного мастер-класса.

Сегодня зимнее затишье городского парка нарушили люди, вооруженные палками. Сбор возле фонтана организовала инициативная группа «Твори добро», которая около полугода назад была создана при Мозырской организации Белорусского общества Красного креста. В ее составе 12 активных женщин, которые перешагнули определенный возрастной рубеж и вышли на пенсию. Правда, при этом не пожелали, как говорят уходить на покой. Ведь покой, как в известном стихотворении, им только снится. А еще у них есть подопечные, это одиноки люди, инвалиды, зачастую друзья или хорошие знакомы, для которых возраст стал настоящим испытанием. Такие есть у каждого в окружении. Им стараются уделять внимание и оказывать помощь. А чтобы самих старость не застала дома, бегут от нее в прямом смысле слова. Благодаря гранду, полученному от Швейцаркого Красного Креста, закупили спортинвентарь, в том числе вот эти палки для скандинавской ходьбы. Сегодня собрались на мастер-класс. В качестве инструктора Раиса Каркошко. Ходьба регулирует давление, тренирует мышцы, понижает холестерин, дает бодрость и помогает бороться с лишним весом. А еще сокращает дефицит общения.Активные люди остаются активными в любом возрасте. Нина Чаркова, например, себя даже вывела формулу долголетия.

Так что если вам немного за ……, и вы не торопитесь стареть, возьмите в руки палки и отправляйтесь на тренировку. Возможно, вы не только обретете здоровье, но и встретите единомышленников.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ