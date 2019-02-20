Чтобы дети были в безопасности! Масштабные проверки и рейды проводятся в учреждениях образования региона

После трагических событий в столбцовской школе особое внимание привлечено к теме детской безопасности. В учреждениях образования Гомельской области анонсировано проведение масштабных рейдовых мероприятий и специальных проверок. При этом специалисты не перестают подчеркивать: безопасность детей в школах Мозырского района всегда была на первом плане, этот вопрос – один из приоритетных в местной системе образования.

Основную ставку при пропускной системе в школах, по-прежнему, делают на вахтеров. Это специалисты с большим стажем работы, которые помогают обезопасить школы от визитов посторонних. И они, без преувеличения, знают в лицо каждого ученика и большинство родителей.

Несколько городских школ, а также детский сад №40 сегодня оборудованы системами видеонаблюдения. «Всевидящее электронное око», как правило, располагают в местах массового скопления детей – у гардеробов, на входах, в спортзале. В гимназии, например, камеры работают второй год. Педагоги отмечают, это и профилактика –видеосъемка дисциплинирует учеников. В целом, с задачей – сделать учебное пространство максимально безопасным для детей и педагогов – технические помощники справляются.

Что касается детских садов, то калитки дошкольных учреждений оборудованы запорными устройствами, попасть внутрь помещения в рабочее время можно только, позвонив в специальный звонок. В настоящее время во всех школах проводятся экстренные родительские собрания. На повестке дня – установка турникетов с электронными замками. На данный момент они считаются наиболее оптимальной системой безопасности. Однако окончательное решение по этому вопросу останется за родительской общественностью.