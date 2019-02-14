Что объединяет Мозырь, Тиму Белорусских, Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову? Правильный ответ – мозырские спортсмены)

Мозырские спортсмены хорошо известны на соревновательных площадках Беларуси и за ее пределами. А еще они продвигают идеи здорового образа жизни, ломают стереотипы и занимаются творчеством. Профессиональные бодибилдеры сняли серию пародий на клипы как российских, так и белорусских звезд эстрады.

Что объединяет Мозырь, Тиму Белорусских, Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову? Правильный ответ – профессиональные спортсмены и их бесконечная любовь к творчеству. Работник нефтеперерабатывающего завода, и по совместительству тренер, Александр Саникович поддерживает приверженцев здорового образа жизни, участвует в республиканских соревнованиях и снимает пародии на самые популярные клипы российских и белорусских исполнителей.

Среди последних работ Александра – «Цвет настроения черный» и «Танцуй под Бузову». Эти музыкальные композиции – одни из самыхротируемых. Оригинальные клипы собирают миллионы просмотров. Аудитория мозырского автора, конечно, не такая огромная. Но своего зрителя он нашел. Нестандартные идеи спортсмена поддерживают его «коллеги» по тренажерному залу и сотни комментариев от пользователей социальных сетей.

Главный посыл от веселого тренера Александра Саниковича – здоровое отношение к себе и окружающему миру, к своему организму и настроению. Ведь здоровому телом и духом человеку намного легче танцевать. И не только под Бузову.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ