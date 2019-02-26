Ежегодно в Мозырском районе регистрируются случаи бешенства животных. В 2018 году было зафиксировано 6 случаев опасного заболевания среди диких, безнадзорных и домашних животных. За текущий период 2019 уже выявлен 1 случай бешенства домашней собаки. Всего в организации здравоохранения за медицинской помощью в этом году обратился 41 человек, в том числе 6 детей. От укусов безнадзорных собак и кошек пострадало 15 человек, от укусов домашних животных – 26. Специалисты обращают внимание на то, что в 80% случаев укусы животных спровоцированы самими пострадавшими. Следует помнить,бешенство – смертельное заболевание! Это тот случай, когда счет идет на часы. Предупредить болезнь можно только при своевременном обращении в организацию здравоохранения и своевременном начале антирабического лечения. Каждый пропущенный день – угроза для жизни.