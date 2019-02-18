Баржу-бар с людьми на борту спасали работники МЧС в Мозыре в эту субботу

Пескари уплыли. 16 февраля баржа-бар едва не отправилась в свободное плаванье по Припяти. Оборвался один из удерживающих тросов. Баржа оказалась на расстоянии около 15 метров от берега. На борту находились двое посетителей и официант. На место необычного ЧП прибыли спасатели. Сотрудники МЧС при помощи доски и веревки эвакуировали людей, плавучий бар пришвартовали к берегу и закрепили.