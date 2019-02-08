33 детский сад сегодня отмечает 35 летний юбилей. Возраст молодой, а вот сад – один из старейших в микрорайоне. Сколько малышей здесь получили путевку в школьную жизнь, сколько поколений сюда водят уже своих деток, кто был первой заведующей дошкольного учреждения. Всю историю детсадовской жизни выяснила Лидия Потар, которая, кстати, тоже водила туда своих малышей.

Маленькая Анечка репетирует поздравительный стишок своему детскому саду. Она, как и малыши из ее группы, пришли сюда совсем недавно. И по утрам еще иногда плачут, расставаясь с мамой. Но со временем для них это место должно стать вторым домом. Сегодня детский сад №33 отмечает свой юбилей. Его двери открылись в 1984 году. За 35 лет работы сад выпустил около 3 с половиной тысяч воспитанников. В его стенах росло и поколение педагогов. Людмила Концевич пришла в сад в числе первых. В день юбилея она волнуется и едва сдерживает слезы.

Суметь влюбить детей в детский сад – это почти талант. Чтобы быть его обладателем нужно сразу несколько качеств: доброта и любовь к детям. Лилия Константиновна Черненко в саду работает уже 17 лет. Она из тех педагогов, к которым дети утром бегут с радостью, и от которых вечером не спешат уходить домой.

Кстати, сад был одним из первых, в котором проектировщики предусмотрели еще и бассейн. Валентина Ильюк уже много лет обучает малышей плаванию. А еще может заменить любого воспитателя.

Одни из самых творческих людей в саду – музработники. Они главные воплотители всех праздничных идей. Именно с их легкой руки любой здешний утренник превращается в настоящее торжество, а прозаическое интервью перетекает в поэзию.

Слова поздравлений сегодня звучат в адрес 72 человека. Именно столько людей работает в детском саду. И конечно в адрес ветеранов. Взаимозаменяемость, взаимопомощь, чувство локтя. Суметь сделать из совершенно разных по возрасту и характеру людей единый коллектив смогла Надежда Васильевна Прокопенко-Шевчук, которая заведовала садом с 98 года и до последнего времени. Вместе со своим заместителем Ольгой Ивановной Евенко они сделали так, что в 33 сад стремиться попасть, а свободных мест здесь просто не бывает. А вот это черно-белое фото первой заведующей – Ирины Иосифовны Кацембы. Много лет назад она открывала этот сад, как ведомственный сад НПЗ. Кстати, завод и сегодня по мере возможности оказывает помощь саду. Но уже много лет учреждение находится в подчинении отдела образования.

История 33 детского сада продолжается. Поздравления звучат сегодня и из уст его маленьких воспитанников.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ