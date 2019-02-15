200 грамм ртути изъяли мозырские спасатели

13 февраля мозырские спасатели выехали по сообщению о том, что в Мозыре по улице Социалистической на бывшей территории Мозырского деревообрабатывающего комбината в заброшенной котельной обнаружена жидкость стального цвета в колбах газоанализаторов, предположительно ртуть. Опасное вещество обнаружили рабочие при очистке территории. Розлив ртути не произошел. Емкость весом 200 граммов была изъята сотрудниками МЧС для дальнейшей утилизации.