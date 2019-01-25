Заводчане-интеллектуалы в честь Дня рождения нефтеперерабатывающего разыграли переходящий кубок «Что? Где? Когда?»

В эти дни мозырский нефтегигант отмечает свой День рождения. Традиционно к этой дате запланировано множество мероприятий. Заводчане-интеллектуалы в честь предприятия разыграли переходящий кубок «Что? Где? Когда?».

Заводчане, которые в свободное от работы время любят собираться, чтобы прокачать свой интеллект, смекалку, сообразительность и логическое мышление, разыграли очередной переходящий кубок «Что? Где? Когда?». Интеллектуалы посвятили мероприятие Дню рождения родного предприятия. На марафон, состоящий из 45 вопросов, собрались 15 команд. Большинство – это сборные НПЗ, но были и приглашенные гости. Увлечение интеллектуальными играми среди заводчан набирает все большую популярность. Это увлекательный и полезный досуг, уверены в администрации. Поэтому и всячески поддерживают местный интеллектуальный клуб, который появился 7 лет назад.Вопросы из различных сфер: истории, культуры, музыки, географии, спорта. Причем ответ нужно найти на вопрос всего за одну минуту. Успешно справляться с каверзными заданиями помогает работа в команде. Каждый вносит свою лепту.На Кубке собрались участники, увлеченные интеллектуальными играми, причем, увлеченные уже много лет. Полезный досуг помогает и в работе, уверены они. Ведь это своеобразная физкультура для ума.Интеллектуальный поединок объединяет людей разных возрастов, должностей. Здесь царит гендерное равноправие. На нынешнем интеллектуальном марафоне победу одержала команда товарно-сырьевого цеха. Именно эта команда будет хранить переходящий кубок целый год, до следующего состязания.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ