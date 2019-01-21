За один месяц вандалы дважды осквернили стелу на улице Малинина

За один месяц дважды осквернена стела на улице Малинина. Памятный знак, посвященный созданию микрорайона и 33-й ракетной дивизии, неизвестные вандалы уродуют надписями красного цвета.

Эти кадры были сняты в сентябре прошлого года. Активные ветераны 33-й ракетной дивизии с гордостью показывали и рассказывали о проекте, призванном сохранить память о славном прошлом военнослужащих для потомков. На улице Малинина собственными силами и при поддержке меценатов они восстановили и полностью обновили внешний вид стелы. Посвятили ее созданию микрорайона, которому исполнилось 40 лет, и, собственно, самой ракетной дивизии. Спустя четыре месяца офицеры на свое детище глядят с болью в глазах.

40 лет назад эти солдаты и офицеры занимались благоустройством и озеленением улицы Малинина. Сегодня – максимальное количество свободного времени отдают воспитанию внуков и работе с подрастающим поколением. Они – желанные гости на школьных и студенческих мероприятиях.

Кому помешал исторический проект, пока неизвестно. Вопиющий факт: в дни рождественских праздников неизвестные разрисовали стелу красной краской. Ветераны памятный знак отчистили своими силами, но, спустя полторы недели, надписи появились снова. Злоумышленников разыскивают представители правоохранительных органов.

Милиции предстоит выяснить, какими мотивами руководствовались люди, не гнушающиеся уничтожать чужой труд. Акт вандализма – на лицо. Конечно, современное поколение о фактах и событиях прошлых лет может спорить долго. Но каждый знает, историческая память должна оставаться вне времени и вне политики.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ