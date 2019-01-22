Взвод дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Мозырского РОВД по итогам работы за 2018 год признан лучшим в области

Взвод дорожно-патрульной службы отдела ГАИ МозырскогоРОВД по итогам работы за 2018 год признан лучшим в области. Это высокая оценка – заслуга всего коллектива. Аварийность снизилась почти на 35%. В качестве подарка – сертификат на служебный автомобиль и компьютерную технику.

Лучшие в области! Такого высокого титула удостоен взвод дорожно-патрульной службы Мозырского отдела ГАИ по итогам работы за прошлый год. В копилке всего три такие награды. Самая раритетная датируется 1987 годом. Что касается современности, то поощряли дважды – в 2014 и по итогам работы за 2018. Кстати, как раз таки в 2014 нынешний начальник ГАИ Валентин Пиллер занимал должность командира взвода.О результатах работы красноречиво говорят цифры. По сравнению с 2017 в 2018 аварийность на мозырских дорогах снизилась практически на 35 %. В том числе значительно уменьшилось количество происшествий с участием детей. Задержано 276 нетрезвых водителей, 616 управляли транспортным средством не имея водительского удостоверения, более 1000 водителей привлечены к ответственности за не пропуск пешеходов, более 1800 превысили скорость. За пересечение проезжей части в неположенном месте и за нежелание использовать светоотражающие элементы в темное время суток оштрафовано 3 тысячи пеших участников дорожного движения. Именно грамотное планирование работы, кропотливый анализ критериев, которые способствовали возникновению ДТП, привели к победе в областном профсоревновании.Пропаганда дисциплинированного поведения на дороге, уважительного отношения к правилам как со стороны водителей, так и пешеходов, взаимоуважение. Сотрудники Мозырского отдела ГАИ упор делают на профилактику и эта тактика себя оправдывает. Мероприятия, тематические встречи и беседы регулярно проходят в детских садах, школах, на предприятиях. А еще лучшая профилактика – это осознание того, что за совершение дорожного правонарушения обязательно последует наказание. В этом на собственном примере убедились водители, как машин, так и мотоциклов, которые в 2018 пытались умчаться от ответственности, но безуспешно. Нарушителей наказать, а вот дисциплинированным водителям и пешеходам только зеленый свет. Главная миссия блюстителей дорожного правопорядка – это обеспечить максимальный комфорт и безопасность для всех участников движения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ