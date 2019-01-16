Выставка памяти Николая Дубровы

Родные и друзья, ученики и поклонники творчества. Самые близкие люди собрались на открытии выставки памяти Николая Дубровы. Знаменитый мозырский художник ушел из жизни чуть больше года назад.

Вечно спешащий, добрый, творческий, скромный, искренний. Всегда честный и человечный, с чуть наивными чистыми детскими глазами. Таким запомнился многим мозырянам Николай Дуброва. 15 января ему бы исполнилось 67 лет. К своему дню рождения художник обычно готовил выставку. В этом году за него это сделали друзья и родные. И 15 января, в день его рождения, мозыряне самого разного возраста собрались в Выставочном зале, чтобы еще раз вспомнить мастера самым добрым и теплым словом.

Творческие уроки юным талантам Николай Кузьмич давал в изостудии «Фарбы». Этот проект увидел свет в 2003 году, и, к счастью, сегодня продолжает жить и развиваться. Руководит студией Анастасия Чадий. Одна из самых талантливых учениц художника, как и многие на открытии выставки, эмоций не скрывает.

Всего в экспозиции выставки представлено более 50 полотен мастера, которые отражают его творчество в разные периоды. Каждая работа наделена индивидуальностью и человечностью, теплотой и таинственностью, красотой и искренностью. Некоторые картины на открытии выставки обрели новых владельцев: дети Николая Дубровы передали портреты тем людям, которые на них изображены. Это были подарки, подарки со слезами на глазах.

А это – та самая незавершенная работа, которой суждено было стать точкой в более, чем 40-летнем творческом пути художника Дубровы. Но сам мастер продолжает жить. В своих картинах, в творчестве учеников и в сердцах всех тех, кто его знал.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ