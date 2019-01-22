Вручение оружия новобранцам 1052-го отдельного радиотехнического батальона

На Кургане Славы новобранцам 1052 отдельного радиотехнического батальона вручили оружие. Для каждого из них это не только торжественный ритуал, но и долгожданная встреча с родными и близкими.

Морозное солнечное утро 20 января навсегда останется в памяти этих молодых бойцов. В торжественной обстановке новобранцам 1052 отдельного радиотехнического батальона вручили настоящее боевое оружие. Традиционный ритуал это воинское подразделение, которое дислоцируется в Мозыре, всегда проводит у Кургана Славы.После этого дня они уже считаются настоящими солдатами. Позади – пройденная призывная кампания, отправка в армию и курс молодого бойца. Полтора месяца непрерывных занятий: они успели вникнуть в особенности службы, изучить воинского устава, пройти спортивную подготовку и азы строевого шага. Вручение оружия для каждого солдата – это не только важный и запоминающийся момент в биографии. Но еще и долгожданная встреча с родными и близкими. Поддержать ребят приехали родители, девушки и друзья. Именно из рук людей, которых они будут защищать, парни и получали свои автоматы.Часть новобранцев оружие получают из рук военных офицеров. Важные слова напутствия звучат от почетных гостей.Впереди у молодого пополнения – ответственные задачи. А пока – теплые объятия родных и любимых.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ