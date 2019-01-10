Вот и «Сказке» конец

На улице Советской демонтируют детский городок «Сказка», к которому длительное время был ограничен доступ. Что появится на месте горок и других игровых конструкций, узнала наша съемочная группа.

Детский городок на улице Советской много лет назад задумывался, как место отдыха и развлечений для семей с детьми. Он стал подарком мозырянам к 850-летию родного города, и получил красивое название «Сказка». Зайдя вовнутрь, действительно можно было ощутить себя в детской сказке: такое впечатление создавали деревянные статуи любимых героев. В 2010-м городок после трагического случая закрыли для общего доступа. И вот, в канун Нового года, здесь появились сотрудники коммунальной службы, которые приступили к разбору конструкций. Работы продолжились и после рождественских каникул. Как стало известно нашей съемочной группе, согласно плану благоустройства городской парковой зоны на 2019-2020 годы, было принято решение демонтировать морально устаревшие конструкции. В ближайшее время «Сказку» полностью разберут. Но, вопреки всем домыслам, строительства жилых домов или других зданий на этом месте не планируется. Территория, которая является продолжением городского парка, будет благоустроена и обещает стать хорошим местом для прогулок.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ