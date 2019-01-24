«Вместе – за безопасность на дорогах». Девиз январского Единого дня безопасности дорожного движения

Январский Единый день безопасности дорожного движения проводится под девизом «Вместе – за безопасность на дорогах». Его цель – пропаганда уважительного отношения к Правилам дорожного движения.

В прошлом году на территории Гомельской области произошло 440 ДТП, 82 человека погибли и 454 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Для сравнения: из них по вине водителей – 383 происшествия, по вине пешеходов – 33. 38 аварий совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения, также 19 пешеходов в момент происшествия были пьяны.2019 год едва начался, а уже на территории Мозырского района зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий. В 4-х из них пострадали 7 человек. Из числа ДТП доминирует наезд на пешеходов на переходах. В связи с этим госавтоинспекторы в очередной раз напоминают о преимуществе пеших участников дорожного движения на нерегулируемых переходах и о том, что за нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность. В свою очередь пешеходы должны понимать, что преимущество, которое они имеют согласно ПДД, это не залог безопасности. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться перед выходом на проезжую часть и быть предельно внимательными и осторожными. В рамках Единого дня безопасности, который пройдет 25 января под красноречивым названием «Вместе за безопасность на дорогах», ГАИ призывает всех участников движения быть уважительными друг к другу и неукоснительно соблюдать дорожные правила.