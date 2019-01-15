«Профилактике гриппа и острых респираторных инфекций» будет посвящен Единый день здоровья. Он пройдет 17 января. В рамках Дня здоровья будет организована «прямая линия» по телефону. В Гомельской области ежегодно регистрируется более 450 000 случаев заболеваний ОРИ и гриппом, причем в общей структуре всех заболевших до 70% –это дети до 14 лет.Болеют во все поры годы, но пик приходится на зиму. В настоящее время уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на территории Гомельской области на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.Из-за высокой заразительности вирусы с мельчайшими капельками слюны при кашле, чиханье и даже разговоре распространяются очень быстро, вызывая массовые заболевания среди людей. Причем, крепкий иммунитет тоже сдается перед атакующими инфекциями. Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая профилактика – это вакцинация. По результатам прививочной кампании 2018 года в Гомельской области вакцинировано против гриппа более 550 000 человек.Медики говорят, пока об эффективности нынешней кампании по иммунизации судить рано, но итоги предыдущей говорят сами за себя. В прошлом сезоне именно благодаря вакцинации было предупреждено более 1400 случаев гриппа;более 28 тысяч случаев ОРИ не гриппозной этиологии.Согласно прогнозу специалистов, традиционный подъем заболеваемости следует ожидать в конце января – начале февраля.17 января с 11 до 12 часов по телефону 8 (0236) 25 13 27 будет организована «прямая» линия. На вопросы ответитврач-эпидемиолог Марина Панфиленко.