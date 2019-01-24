В Мозырском педагогическом университете масштабно отметили День белорусской науки

В педагогическом университете масштабно отметили День белорусской науки. Мозырский ВУЗ – это не только кузница кадров, но и площадка, где ведутся научные разработки, которые имеют практическое применение.

Образование и наука неразрывно связаны. В Мозырскомпедагогическом исследовательская деятельность –это значимая часть всего учебного процесса, студентов привлекают с первых курсов. Ведь только так можно подготовить высококвалифицированного специалиста. Тяга к научным знаниям поощряется на уровне республики. В Мозырском ВУЗе учатся стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь, именные стипендиаты. Не случайно, что День белорусской науки в педагогическом ВУЗе отмечают с размахом. Это, можно сказать, профессиональный праздник. Без науки сегодня никуда. От этого зависит конкурентоспособность всей страны на мировом рынке. Именно поэтому привлечение молодежи к исследовательской деятельности – это забота о настоящем и будущем Беларуси.

Сфера исследовательской деятельности в мозырском педагогическом весьма широка. Языковедение, биология, физика, экология, история, искусствои здесь даже разрабатывают наукоемкие технологии для промышленности, строительства, агропромышленного комплекса. Но все же приоритетное направление – это педагогика. Причем, это не просто теория. Конкретные научные проекты успешно реализуются в мозырских школах и детских садах.

Мозырский педагогический университет – это площадка для проведения научно-практических конференций, также преподаватели и студенты – постоянные участники различных международных форумов и конкурсов. Мероприятие стало поводом наградить лидеров – преподавателей и студентов, тех, кто внес значимый вклад в научно-исследовательскую деятельность всего ВУЗа.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ