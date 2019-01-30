В Мозырском лицее чествовали ребят, которые одержали победы в олимпиадном движении

Победителям – почет, уважение и слава. В Мозырском областном лицее чествовали ребят, которые одержали победы в городском и областном этапах олимпиадного движения. Более 50 лицеистов смогли показать свои знания на высоком уровне.

На лицейском олимпе 48 победителей районного и 9 дипломантов областного этапов республиканской олимпиады, а также шестеро ребят, победителей областной научно-практической конференции «Поиск». Ребят в лавровых венках осыпали теплыми словами поздравлений, аплодисментами и золотым дождем. Свою заслуженную долю благодарности получили и педагоги, подготовившие победителей, и их родители. Из отеческих уст прозвучали самые искрение слова напутствия.Среди почётных гостей заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк и член правления Союза женщин Людмила Раенок. Дипломы и памятные подарки вручили также тем ребятам, которые вплотную приблизились к Олимпу, но не дошли до вершины.Еще одна традиция, которой следуют лицеисты – прикосновение к волшебной амфоре. Местная легенда гласит, что дотронувшись до нее, можно получить недостающую силу знаний.Лицей гордится своими учениками, а лицеисты гордо несут свое звание. Свой гимн ребята пропели в унисон.Торжество, как и всегда, получилось теплым, душевным и ярким. Впереди у лицейских олимпийцев – заключительный этап олимпиады. 4 человека представят район на республиканской олимпиаде по учебным предметам, еще шестеро продолжат участие в научно-практической конференции «Поиск».

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ