В Мозыре водитель попал под колеса собственного автомобиля. Его придавила его же фура. Пострадавший с многочисленными переломами и ушибами госпитализирован. Командировка в Мозырь для жителя Могилева едва не закончилась трагически. 28-летний водитель свой большегруз припарковал на Советской, на небольшом уклоне. Вышел из кабины, но вот про должные меры, исключающие самопроизвольное движение авто, забыл. Фура покатилась назад. Растерявшийся водитель в состоянии аффекта попытался ее остановить и оказался зажат полуприцепом собственной машиной. Пострадавший житель Могилева с многочисленными переломами и ушибами госпитализирован в мозырскую больницу.