В Мозыре открылась «Сувенирная галерея». При поддержке районных властей проект реализовали на фабрике художественных изделий

Сотни керамических фигурок, посуда, скатерти, всевозможные изделия из лозы. Теперь в Мозыре есть полноценная «Сувенирная галерея». Ее открытия ждали даже не год и не два. Фабрика художественных изделий начала работу еще в 56 году прошлого века. И можно сказать, что все эти годы идея открытия специализированного магазина вынашивалась и обдумывалась. В итоге сувенирный магазин трансформировался в галерею, вкоторой представлена не только продукция производственного объединения «Белхудожпромыслы». Помимо сувенирной продукции, здесь можно проследить историю. Отдельные стенды – работы Михаила Васьковского. Оригинальные скульптурные композиции передают полесский характер и типаж. Здесь же представлены и работы, выполненные в редкой старинной технике дымления. Рядом на витражах изделия из керамики в так называемой глазури. Каждая работа уникальна. Директор фабрики Светлана Бондарчук уверена, «Сувенирная галерея» –это подарок всем мозырянам и гостям города. «Сувенирная галерея» наполнена душевностью – тепло глины, солнечность лозы, мягкость льна. Каждая работа уникальна, ведь она хранит частичку позитива мастера. Елена Антоновна Каленик, первый заместитель председателя исполкома, раскрыла секрет. В 2020 году Мозырь будет принимать областные Дожинки. Так что гости праздника смогут оставить о нашем городе себе на память не только впечатления, но и прикупить необыкновенные полесские сувениры. И еще, если к вам приехали гости, то обязательно включите сувенирную галерею в список экскурсионных мест. Вы не пожалеете, это точно! Галерея работает без выходных, с 9.00 до 18.00. А находиться в здании фабрики художественных изделий.Добро пожаловать!

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ