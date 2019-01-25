В Мозыре нетрезвый хулиган в одном из баров вначале приставал к посетителям, а после избил директора, который пытался его угомонить. Возбуждено уголовное дело.

41-летний мозырянин пожаловался в милицию, что его избили, но по результатам проведенной проверки сам стал подозреваемым в уголовном деле. Выяснилось, что нетрезвый мужчина отдыхал в одном из баров. Скучая в одиночестве, цеплялся к посетителям. Знакомился с девушками, парней просил выпить за компанию. Гостям увеселительного заведения навязчивый посетитель порядком надоел, они обратились в администрацию. Утихомирить его попытался директор бара. В ответ получил удары по голове. Причем пострадавший директор не обращался в милицию. Обратился сам хулиган, который из-за алкогольного опьянения слабо помнил события той ночи.Мужчина уже был ранее судим опять же за хулиганство. В этот раз ему грозит до трех лет лишения свободы.