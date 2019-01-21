В квартире одной из мозырских многоэтажек произошел взрыв. Взорвалась горелка, никто не пострадал, но выбило окна

В Мозыре в многоквартирном доме по бульвару Юности произошел взрыв. Выбило окна. Тревожное сообщение о произошедшем ЧП спасатели получили днем 18 января. Сотрудники МЧСнезамедлительно выехали на месте. Оказалось, 58-летний мужчина, хозяин квартиры, на балконе смолил туши птиц с помощью ручной газовой горелки. В процессе обработки произошла разгерметизация газового баллончика. В это время в кухню вошла его жена и включила свет, после чего произошла вспышка газовоздушной смеси. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.