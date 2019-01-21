В Калинковичах убили водителя такси

В Калинковичахв лесном массиве был обнаружен сгоревший автомобиль одной из служб такси. Выйти на связь с водителем не удалось. Спустя время его тело нашли в деревне Гулевичи.

В Калинковичах убили таксиста, его машину сожгли. Тело 59-летнего водителя одной из служб такси с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в деревне Гулевичи. Вскоре был задержан подозреваемый – 25-летний житель Калинковичей. По данным следствия, рано утром 19 января нетрезвый молодой человек, находясь в гостях, вызвал такси, попросил отвезти его вначале домой, а после в Гулевичи. В путион напал на водителя, причинив ему множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что в дальнейшем он выбросил тело из автомобиля, после сам сел за руль, приехал в Калинковичи и в лесном массиве поджог машину. По факту убийства возбуждено уголовное дело.