В «ИК-20» открыли цех деревообработки

Постоянная модернизация и перевооружение – залог экономического успеха. На государственном предприятии «ИК-20» в торжественной обстановке открыли цех деревообработки, который соответствует всем современным реалиям.

Осужденные исправительных учреждений всегда славились своим умением. Чего стояли резные шкатулки и хлебницы, которые пользовались такой популярностью в 90-ых. Но время идет вперед. Сейчас государственное предприятие «ИК-20» производит продукцию широкого профиля, от гвоздей до мебели из массива, в ассортименте есть и элементы благоустройства, беседки, колодцы, двери и окна ПВХ и даже каркасно-щитовое домостроение. Наиболее перспективное направление – это деревообработка. Продукция пользуется спросом не только на внутреннем рынке, она востребована в России, Чехии, Венгрии. Поэтому открытие цеха деревообработки, который соответствует всем современным требованиях, закономерное явление. Цех на этом месте располагался и ранее, но он устарел и физически, и морально. Поэтому и приняли решение о строительстве нового. Нынешнее помещении позволяет на порядок увеличить объемы производства. Стоимость строительства составила почти 540 тысяч белорусских рублей.Обновление производственного фонда, внедрение новых технологий, перевооружение. Вложение денег в модернизацию –

это вклад в будущее. В Департаменте исполнения наказаний это понимают, поэтому постоянно совершенствуют производственный процесс на своих подконтрольных предприятиях.Новый современный цех деревообработки–это и дополнительные рабочие места для тех, кто на некоторое время лишен свободы, и увеличение производственных мощностей, и большие экономические перспективы. Планируется, что проект окупится в ближайшие три года. Государственное предприятие «ИК-20» было основано в 1980 году, сейчас это полноценный и конкурентоспособный участник белорусского рынка производителей. Формула успеха простая и сложная одновременно:высокое качество продукции, адекватные цены и пунктуальность, а именно соблюдение всех гарантий поставок в установленные сроки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ