В дни празднования освобождения Калинковичей от немецких оккупантов, глава района Сергей Гвоздь посетил ветерана войны Александру Ивановну Пашковскую

Подарки к юбилейной дате. В дни празднования освобождения Калинковичей от немецких оккупантов, глава района Сергей Гвоздь посетил на дому ветерана войны Александру Ивановну Пашковскую.

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Пашковская через три месяца отметит юбилейную дату – 95-летие. Война в жизнь юной россиянки, только закончившей медучилище, как и для всех, пришла неожиданно. На фронт Сашу Кукушкину, такой была ее фамилия в девичестве, не призвали. Но ее знания и умения пригодились в военном госпитале, куда доставляли раненых с передовой.Именно в госпитале состоялась судьбоносная для Александры Ивановны встреча — с будущим мужем Николаем. Сразу после войны он увез ее в Беларусь, в Калинковичи. Вместе супруги прожили 73 года. Принять участие в торжественных мероприятиях по случаю освобождения Калинковичей Александра Ивановна не сможет по состоянию здоровья. Поэтому визит гостей — председателя райисполкома Сергея Гвоздя и председателя Совета ветеранов Николая Буценко, — вдвойне приятен. Цветы, подарки, почетная грамота. Но главное – драгоценные минуты общения и то самое внимание, которым так дорожат ветераны войны. Несмотря на возраст, Александра Пашковская сохраняет бодрость духа и ясность ума, до сих пор очень многое читает. И нынешнему поколению, конечно же, желает мира и добра.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ