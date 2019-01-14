Утром 14 января в результате пожара погиб житель Мозырского района. Трагедия произошла в деревне Щекотова

14 января рано утром спасатели Мозырского районного подразделения МЧС получили сообщение о пожаре в частном доме в деревне Щекотова. По прибытии к месту вызова первых подразделений происходило открытое горение деревянного строения. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу под обрушившимися строительными конструкциями был обнаружен мертвый мужчин, как позже выяснилось, хозяин дома, 1977 года рождения. Он проживал один и, по словам местных жителей, страдал алкогольной зависимостью. Причина пожара устанавливается. Одна из версий– неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.