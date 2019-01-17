Торжественное собрание и праздничный концерт к 100-летию образования БССР и 75-й годовщиной со дня освобождения Мозыря

На торжественное собрание и праздничный концерт в Городской Дворец культуры пригласили сотни людей. В зале собрались представители трудовых коллективов, депутаты, военнослужащие, офицеры запаса и в отставке, молодежь и ветераны труда. Всех вместе поздравили со 100-летием образования Белорусской советской социалистической республики и 75-й годовщиной со дня освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание ветеранам – главным героям дня.

100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики исполнилось 1 января 2019 года. Наша страна стала одной из республик-основательниц СССР.

Торжественная часть собрания продолжилась вручением почетных грамот райисполкома жителям Мозыря. Среди награжденных – представители духовенства, правоохранительных органов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, системы образования и здравоохранения, члены Коммунистической партии и общественных объединений. Десятки людей на сцену ГДК поднимались под гром заслуженных аплодисментов. Мероприятие продолжил праздничный концерт, во время которого прозвучали самые красивые мелодии и песни о Беларуси и для белорусов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ