На территории Гомельской области проживает 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом,за год выявлено 814 новых случаев заболевания.

СПИД не спит. К сожалению, устойчивое выражение актуально и сегодня. Только в прошлом году 814 жителей Гомельской области узнали о своем положительном ВИЧ-статусе. Выявление случаев инфицирования, дальнейшая плотная работа с заболевшими – это реальная возможность приостановить эпидемию. А еще, конечно, профилактика и еще раз профилактика. Медики делают все возможное, чтобы вооружить людей необходимыми знаниями –

максимально рассказать о болезни, о путях передачи вируса.Всеобщая диспансеризация населения тоже направлена на то, чтобы выявлять ВИЧ-инфицированных. На это нацелены все медицинские учреждения, в том числе и те, кто работает с группами риска. На базе Мозырского психоневрологического диспансера функционирует кабинет ВИЧ-профилактики. Здесь на анонимной основе могут получить консультацию и сделать экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции люди, страдающие наркозависимостью. На данный момент доминирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Еще десяток лет назад эта болезнь считалась специфической, распространяющейся в среде потребителей опиатов через один шприц. В Мозырском диспансере в 2010 году был открыт кабинет заместительной терапии метадоном. Проще говоря, наркотики предлагали замещать официальным препаратом, строго под наблюдением специалиста. За 8 лет через кабинет прошли около 100 человек, на данный момент их 29.Проблема распространения ВИЧ-инфекции многогранна и решается она комплексно. Правоохранители в свою очередь напоминают о статье № 157 уголовного кодекса, которая так и называется «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Если человек, зная о своем диагнозе, ставит своего партнера в заведомо опасное положение, заражает по легкомыслию либо с умыслом, то ему грозит тюрьма.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ