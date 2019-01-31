Среди «Лучших товаров Беларуси-2018»– продукция совхоз-комбината «Заря»

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси-2018». Его победителями стали 44 товара, которые выпускаются на 31-м предприятии Гомельской области. Сразу две награды – у флагмана сельскохозяйственной отрасли Мозырского района – «Совхоз-комбината «Заря».

Если главным промышленным ньюсмейкером Мозырщины по праву считается нефтеперерабатывающий завод, то лидером новостных заголовков среди представителей сельскохозяйственной отрасли смело можно называть «Совхоз-комбинат «Заря». Самые свежие новости пришли с производственной базы этого государственного предприятия. На конкурсе «Лучшие товары Беларуси 2018 года» у «Зари» — диплом победителя в номинации «Лучшие продовольственные товары», а также присвоено специальное звание «Новинка года». Мясо-молочная продукция, которая уже много лет выпускается под брендом «Дары от «Зари», хорошо известна потребителям не только Мозырщины, но и в Калинковичах, Петрикове, Лельчицах, Гомеле. Всего – 25 магазинов, 1 павильон и 1 торговое место на рынке. Предлагаемый ассортимент – свыше 200 видов продукции. В том числе, различные полуфабрикаты, изделий из шпика, колбасы, пельмени, фарш, котлеты, зразы, субпродукты, яйца, молоко, голубцы, блинчики с разнообразными начинками. В прошлом году некоторые магазины «Дары от «Зари» стали предлагать покупателям новинку – «Цыпленка-гриль».

Напомним, что «Совхоз-комбинат «Заря» — мощное многоотраслевое предприятие с высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Здесь ежегодно производят свыше 12 тонн мяса свинины, говядины, птицы. Численность коллектива достигает полутора тысяч человек. Недавно «Заря» отметила 20-летний юбилей.