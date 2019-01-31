Сразу две награды с профессионального конкурса «Бренд года-2018» привезли мозырскиесолевики

В копилке, а скорее в сундуке сокровищ мозырских солевиков пополнение. Сразу две награды с профессионального конкурса «Бренд года-2018». Золотая медаль в потребительской номинации в товарной группе «Соль» и серебро в профессиональной номинации в категории «Продукты питания\бакалея». Победителей выбирали исходя из нескольких критериев, учитывая, конечно же, мнение покупателей – тех, на кого ориентирована продукция. Бренд «Мозырьсоль» всегда был узнаваем. Не так давно в дизайне упаковок произошла практически революция. Так сказать обертку разработали и выполнили в едином стиле, торговые марки соли и приправ объединили в одну глобальную, сделали так называемый монобренд. Продукция мозырских солевиков сразу же стала заметнее на полках, обратило на нее внимание и жюри профессионального конкурса. Качество мозырской соли сомнений не вызывает. Экологи чистый и полезный продукт, без примесей. Однако в современных рыночных условиях качественная начинка –

это, конечно, большой плюс, но привлекательной и вкусной должна быть также и обертка. Мозырский бренд эмоциональный посыл сделал на семейные ценности, традиции. Любовь, здоровье, польза, теплое домашнее застолье. Именно такой смысловой ряд выстраивается, глядя на упаковку. Кстати, в дизайне использованы яркие акварельные краски, которые опять же настраивают на позитивный лад. Однако маркетологи любят и похулиганить. Чего стоят билборды с изображением веселого лося, который очень любит мозырскую соль и всем ее советует.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ