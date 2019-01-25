Спасибо за труд! В ДК НПЗ состоялось традиционное мероприятие, посвященное выходу на заслуженный отдых нефтепереработчиков

Во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода состоялось традиционное мероприятие, посвященное выходу на заслуженный отдых. Около 30 нефтепереработчиков завершили свой трудовой путь. Новый этап в жизни начался с теплых слов и воспоминаний.

Проводы на заслуженный отдых нефтепереработчики уже сделали хорошей традицией предприятия. Сегодня в зале около 30 почетных пенсионеров, а еще представители руководства завода и начальники структурных подразделений. Несколько слов о каждом, воспоминания о приятных моментах трудовой биографии, и в завершение – золотой значок нефтепереработчика, благодарственное письмо, цветы и книга о предприятии на память.

Среди тех, кто пришел на встречу, немало людей, у которых в трудовой книжке только одна запись о месте работы. Виктор Васильевич Поляк пришел на завод в 77-ом. Его работа отмечена Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь и медалью за трудовые заслуги.Иван Петрович Пилипович на заводе с 79-го. В 86-ом Указом председателя Президиума Верховного Совета СССР Эдуарда Шеварнадзебыл награжден медалью «За доблестный труд». Несколько лет назад получил звание «Ганаровынафтавiк». Выход на пенсию Иван Петрович воспринимает спокойно. Хотя, признается, завод – это большая часть его жизни. Иван Николаевич Шурпач тоже носит знание «Ганаровага». Признаются, поначалу оставаться дома было непривычно.Пенсия – не время для уныния, а возможность получать удовольствие от жизни. Так считает Наталья Анатольевна Павлюк. С 86 года она работала в жилищно-коммунальном хозяйстве завода. Кстати, заводских пенсионеров действительно не оставляют один на один со своими проблема. Это закреплено коллективным договором. Об этом напомнил ветеранам заместитель генерального директора Геннадий Тетерук. Кроме этого, пенсионеры могу получать квартальные выплаты, имеют возможность посещать оздоровительные центры, созданные на территории структурны подразделений завода, а еще ездить на экскурсии, посещать корпоративные мероприятия.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ