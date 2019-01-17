Смотровые комиссии продолжают свою работу

В новом 2019 году смотровые комиссии, в составе которых представители различных служб и ведомств, продолжат активную работу. Напомним, в задачи этих структур входит работа с гражданами, которые относятся к так называемым группам риска –

это одиноко проживающие пожилые и инвалиды, многодетные семьи и те, кто ведет асоциальный образ жизни.

Молодая мама Евгения Высоцкая в своем большом и красивом доме встречает многочисленную делегацию. Коммунальщики, педагоги, сотрудники МЧС и милиции, газовщики пришли навестить дружную семью, воспитывающую двух несовершеннолетних. В этом доме созданы все условия для их гармоничного воспитания – вердикт смотровой комиссии. Отапливаются газом, но, тем не менее, и печь поддерживают в исправном состоянии, предусмотрительно приобрели пожарные извещатели. Правда, еще на пороге спасатели обратили внимание на тюбинг. В последнее время в республики произошло несколько несчастных случаев во время катания с горок на неуправляемых ватрушках. Но Евгения смотрит новости и об этой опасности уже осведомлена.Александр Долич тоже с гордостью демонстрирует свой дом. Рачительный хозяин заботится о своей семье и о безопасности самых дорогих людей. В рамках работы члены смотровой комиссии знакомятся с жителями своего микрорайона, с их бытовыми условиями, отвечают на возникшие вопросы и занимаются активной профилактикой. Но первостепенное внимание – это тем, кто находится, в так называемых, группах риска.В холодную пору года акцент на частный сектор. Выявить неисправности печного отопления, мотивировать жильцов устранить недостатки, если требуется, оказать помощь и всяческое содействие. Ведь именно эксплуатация неисправных печей и нарушение правил пользования –одни из основных причин зимних пожаров, которые порой заканчиваются трагически.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ