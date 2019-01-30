Школа №16 стала центром проведения конференций, которые посвятили развитию и популяризации информационных технологий

Школа №16 стала центром проведения сразу двух конференций:ProIT и ProSTEM. Обе встречи были посвящены развитию и популяризации информационных технологий.

Какой современный школьник не мечтает стать айтишником? На конференцию ProIT пригласили ребят 8-11 классов. Основная цель конференции – профориентация. В аудитории собрались ребята, которые хотели бы, чтобы их общение с компьютером вышло за рамки пользовательских. На неформальной профориентационной встрече подросткам рассказали актуальную информацию о современных профессиях. Конференцию проводят, чтобы познакомить школьников с IT-отраслью и возможностями работы в ней, доступно рассказать о различных профессиях и их роли в индустрии информационных технологий и разработки программного обеспечения. Ребят мотивировали на учебу, а педагогов – на творческий труд. Учителей ждали на конференции ProSTEM. Задача, которую ставили организаторы – распространить среди педагогов передовой опыт, связанный с IT-технологиями. О сложном – простыми примерами и словами. Учителям предложили собрать роботов из картонного конструктора. Получалось не все и не сразу.А в этом классе педагог из Лельчиц демонстрировала коллегам преимущества 3д принтера.

В планах администрации 16 школы – организация на базе их учебного заведения СТЕМ-класса, где любознательные и талантливые дети могут открывать для себя занимательный мир программирования, робототехники, учиться 3D-моделированию и другим навыкам, без которых скоро сложно будет представить себе жизнь в современном обществе.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ