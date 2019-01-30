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Рубрика: Новости

Сегодня в Мозырском районе произошла авария с участием реанимационной машины скорой помощи и легковушки. Пострадали 4 человека.

30 января 2019, 19:58

Медработникам, спешащим на срочный вызов, потребовалась экстренная помощь своих коллег. В результате ДТП, которое произошло на подъездной дороге к поселку Криничному, пострадали 2 фельдшера и врач, медики находились в реанимационной машине скорой помощи, травмы получила и водитель легкового автомобиля Лада-Калина, которая и спровоцировала столкновение. Мозырянка, 1982 года рождения, решила обогнать попутный автомобиль и выехала на полосу встречного движения. Удар получился довольно сильным. Ладу калину отбросило на обочину. Водителю легковушки потребовалась экстренная госпитализация.

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