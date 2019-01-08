Сегодня в Мозыре произошел пожар в частном доме. Хозяин получил ожоги

8 января в 10 часов 20 минут спасатели получили тревожное сообщение – горит частный дом по улице Молодежная. Первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Из-под кровли шел густой дым. Хозяин дома ждал спасателей на улице. Мужчина получил многочисленные ожоги. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Пока врачи ее оказывали, спасатели тушили домовладение. Спустя минуты пожар был ликвидирован. Огонь повредил жилую комнату и постельные принадлежности. Скорее всего, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пока проводится проверка.