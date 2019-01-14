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Рубрика: Новости

Сегодня утром в районе Мозыря произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля

14 января 2019, 20:10

Авария с участием сразу трех транспортных средств произошла на развилке в районе промзоны. Предварительно, МАЗ поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автобусу, в результате чего произошло столкновение. От удара автобус вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем ауди. Водитель легковушки, 1973 года рождения, оказался буквально заблокирован в машине. Чтобы его освободить, понадобилась помощь сотрудников МЧС, которые после передали его медикам. У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы. Пострадал не только водитель, но и один из пассажиров ауди. У него перелом голени. На данный момент проверку проводит следственный комитет.

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