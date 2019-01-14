С цветами, подарками и словами благодарности. В гости к ветеранам

В День освобождения Мозыря представители предприятий и организаций Мозыря объезжали своих подопечных ветеранов и участников Великой Отечественной войны. С цветами, подарками и словами благодарности. И снова в нашем эфире репортаж о людях, которые помнят войну не понаслышке.

Ветеран Великой Отечественной войны, майор медицинской службы Анна Михайловна Будовская сегодня принимала поздравления от коллег. Медицине она отдала более полувека. Сегодняшний праздник ждала с нетерпением. Знала, в двери обязательно постучат. В Мозырь Анна Будовская приехала после распределения в 39-ом году. И именно в Мозырь вернулась после войны. А в промежутке череда испытаний: постоянный страх, голод, холод, фашистский плен и концлагерь. В декабре Анне Михайловне исполнился 101 год, а воспоминания о войне попрежнему в памяти.Владимир Иванович Прусов тоже принимал поздравления от коллег. Много лет он проработал на заводе «Беларускабель». Владимиру Ивановичу 93 года. В его военной истории – Курская битва и война с Японией. А самые ценные награды – Орден Отечественной войны 2 степени и медаль «За боевые заслуги».

Анатолий Георгиевич Тимошин видел войну глазами ребенка. Правда, работать пришлось отнюдь не по-детски. Уже будучи пятиклассником подолгу стоял у станка, внося свою лепту в общую победу.Военный офицер в отставке, морской летчик, Анатолий Тимошин, и сегодня в строю. Его пожелания потомкам, как и у большинства людей, которые пережили дни лихолетий, сводятся к главному: лишь бы не было войны!

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ