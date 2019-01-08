Ровно 75 лет назад, 8 января 1944 года, началась Калинковичско-Мозырская наступательная операция, в результате которой был освобожден наш город

Мозырщина готовится отпраздновать второй день рождения –

75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К юбилею запланировано множество ярких мероприятий. Многие постарались не остаться в стороне от памятной даты и внести свой яркий вклад.14 января во всех мозырских храмах пройдут богослужения в память о погибших воинах-освободителях и благодарственный молебен о даровании Победы в Великой Отечественной войне. В«СДЮШОР №1» будет организован районный турнир по мини-футболу «Слава и гордость родной земли». Ровно в полдень на священном для мозырянместе на мемориальном комплексе «Курган Славы», пройдет митинг и церемония возложения венков и цветов с участием военнослужащих роты почетного караула комендантского батальона и оркестра почетного караула Минской военной комендатуры. Торжественное собрание и праздничный концерт, выставки и экскурсия-реквием, вечер воинской славы. 75-годовщина освобождения Мозыря от немецко-фашистских точно попадет в историческую летопись района.