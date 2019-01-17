Районный семинар на тему безопасности детей прошел в дошкольном учреждении №21. Его участники – воспитатели разных детских садов Мозырского района.

Безопасность подрастающего поколения – важнейший вопрос, как для родителей, так и для педагогов. Его актуальность не теряется во все времена. А, тем более, в 21-м веке, когда растет технический прогресс и увеличивается темп жизни. Как правильно переходить дорогу? Почему нельзя баловаться с огнем? Куда звонить в случае экстренной ситуации? Ответы на эти вопросы современные дети знают, начиная с детсадовской скамьи.

Курсовую переподготовку воспитатели дошкольных учреждений Мозырщины проходят регулярно. В рамках таких семинаров, как прошел в санаторном детском саду №21, педагоги делятся опытом и самыми интересными наработками. Рассказывают о методах и подходах, демонстрируют авторские проекты, проводят экскурсии. Гордость этого дошкольного учреждения – специально созданная «комната безопасности».

Макет нескольких дорожных полос со светофорами и автомобилями позволяет малышам через игру выучить базовые правила дорожного движения. Таким же образом, они знакомятся с пожарной безопасностью, правилами поведения на улице и возле водоемов. Специалисты подчеркивают, самым важным моментом в этом деле был и остается личный пример родителей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ