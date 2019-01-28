Праздничный концерт ко Дню рождения нефтеперерабатывающего завода

Пятничный вечер сотни мозырских нефтепереработчиков провели в атмосфере торжественной и культурной. В большом зале ведомственного Дворца культуры прошло чествование лучших работников и праздничный концерт.

Большой праздничный торт, яркие хлопушки и веселые песни в исполнении талантливых детей. Все – как в настоящий День рождения. К каждой годовщине выпуска первого полесского бензина культурный цех Мозырского нефтеперерабатывающего (а именно так называют ведомственный Дворец культуры) готовится основательно. Продумываются каждая деталь, каждая декорация и каждый номер. Ведь этот праздник заводчане давно считают своим, родным. Поздравить друг друга приходят целыми семьями и цехами. Со сцены звучат приятные слова от руководства предприятия, представителей концерна «Белнефтехим» и почетных гостей.Неоспоримый факт, что главная ценность завода – кадры, подчеркивает количество людей, которые поднимаются на сцену. Заводчанам со стажем присвоили почетное звание «Ганаровынафтавік». Тем, кто достойно проявил себя на рабочем месте в прошедшем году, — благодарности, дипломы, цветы и подарки. В поздравительных списках – несколько поколений нефтепереработчиков. Мужчины и женщины. Совсем молодые и чуть постарше. Все вместе – дружная заводская семья.К поздравлениям от руководства района, предприятия и концерна присоединились творческие коллективы Дворца культуры. В программе не забыли и о других, важных и памятных, для Мозыря событиях. Один из номеров посвятили 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А, в целом, концерт прошел бодро и энергично.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ