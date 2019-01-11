Поздравления ветеранов от машиностроителей

В канун дня освобождения Мозыря поздравления принимают ветераны и участники Великой Отечественной войны. Внимание уделяют районные власти и предприятия. Представители Мозырского Машиностроительного завод сегодня посетили «своих» ветеранов. Вместе с ними несколько адресов посетила наша съемочная группа.

Деревня Загорины. Здесь живет Василий Федорович Сикорский. Дорожка к дому ветерана чуть припорошена снегом. В эти дни ее протопчут не раз. Сегодня поздравить Василия Федоровича приехали коллеги, сотрудники Машиностроительного завода. Почти 30 лет Василий Федорович проработал на этом предприятии.В этом году Василию Федоровичу исполнится 91. Сам управляется по хозяйству и поддерживает свою жену Фаину Николаевну. Они поженились после войны, воспоминания о которой пронесли через всю жизнь. Подростка Василия Сикорского на фронт не взяли, зато пригодился мальчишка в партизанском отряде.Война оставила след и в судьбе Вацлава Ментюка. Его машиностроители поздравили прямо в больничной палате. Вацлав Адамович переехал из Воложинского района к дочери. Ему 95. Освобождал Польшу, воевать пришлось в пехоте. Всего в эти дни сотрудники машиностроительного поздравят 4 ветеранов.Сегодня ветеранам вручили цветы и продуктовые наборы. И конечно, немного внимания и много благодарностей и теплых слов. В канун Дня освобождения эти слова обращены ко всем ветеранам и участникам войны.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ