Поздравление накануне 75-тилетия освобождения Мозыря

Мозырь совсем скоро отметит 75-лети со дня освобождения. 14 января в городе пройдут мероприятия, посвященные знаменательной дате. А накануне главные виновники праздника, ветераны, принимали поздравления от районной власти и депутатского корпуса.

Сегодня в Мозыре живет 34 участника Великой Отечественной войны. Этот список становится все короче, сокращаясь с каждым месяцем, с каждым днем. В канун Дня освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков по традиции посетили тех, кто пронес войну на своих плечах, тех, кто в годы Великой отечественной был награжден боевыми наградами. Таковых всего 14. Среди них Александр Игнатович. Свой 96 день рождения он отпразднует 9 мая. Легендарная личность, он ушел на войну, едва закончив летное училище. Сбивал немецкие самолеты, уже после войны много лет работал на строительстве аэродромов. Годы потихоньку стирают из памяти многие события, но кажется, что забыть войну старый солдат не сможет до конца своих дней.От имени районных властей, депутатского корпуса самые теплые слова поздравления и искрение пожелания.Гости пришли не с пустыми руками. Букет алых гвоздик, цветов Победы, и по традиции ценный конверт от Мозырского депутата и известного мецената ВасканаЧобоняна. Поздравления и материальную помощь лично или переводом в эти дни получат все ветераны. Такой традиции уже больше 20 лет.Татьяна Никитична Барбылева гостей в этом году встречала прямо в постели. Ей 98 и годы берут свое. Капитан медицинской службы она награждена 2 боевыми орденами и 3 боевыми медалями. Ветерану Великой отечественной Алексею Орлову повоевать пришлось не мало. На его груди Орден Красной звезды, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги и даже медаль за победу над Японией. Семен Петрович Антипов в Мозырь приехал из Речицы. Ему 92. На его груди Орден Отечественной войны, медаль «За Отвагу». А за плечами – десятки тяжелых кровопролитных сражений. И самое главное, общее для всех ветеранов завоевание – Победа над фашизмом и мирное небо над головой.

14 января Мозырь отметит 75 годовщину освобождения. На Кургане Славы по традиции состоится торжественный митинг. Это еще одна дань памяти и общей благодарности всем солдатам Победы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ