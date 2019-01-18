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Рубрика: Cпорт

Подготовка команды Мозырского райисполкома к «Гомельской лыжне-2019»

18 января 2019, 20:33

19 января в столице нашей области состоится «Гомельская лыжня – 2019», интереснейшее соревнование для любителей физической культуры и здорового образа жизни в рамках Всебелорусского Дня снега. Как и положено в период подготовки к ответственному старту, проводятся тренировки и вчера наша съёмочная группа побывала на одном из подготовительных занятий, команды Мозырского исполнительного комитета.

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