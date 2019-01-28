Подарок нефтепереработчикам от оркестра Михаила Финберга

С 44-й годовщиной со дня выпуска первой товарной продукции заводчан, конечно же, поздравил и маэстро Михаила Финберг. Под его руководством Заслуженный коллектив Беларуси Национальный академический оркестр Мозырщину посетил уже в 36-й раз.

Без творческого поздравления от маэстро Михаила Финберга и его музыкантов не обходится ни один праздник мозырских нефтепереработчиков. По случаю 44-й годовщины со дня выпуска первой товарной продукции Заслуженный коллектив Беларуси Национальный академический оркестр дал во Дворце культуры два больших концерта. На оба субботних мероприятия пригласили работников НПЗ. Трепетной дружбе Национального академического оркестра и полесского нефтегиганта уже много лет. Музыкальный коллектив под руководством Михаила Финберга Мозырщину посетил уже в 36-й раз. И каждый раз артисты готовят новую творческую программу.

Нынешнюю концертную программу Михаил Финберг посвятил творчеству примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой. Жизненные пути двух талантливых музыкантов пересеклись во время конкурса «Евровидение» в Ирландии. И, по признанию маэстро, эта встреча оставила неизгладимое впечатление. Во время концерта в Мозыре прозвучали такие хиты, как «Позови меня с собой», «Найди меня», «Паромщик», «Я так хочу, чтобы лето не кончалось» и много других. Каждое из мероприятий пролетело буквально «на одном дыхании». Музыкантам – цветы и громкие аплодисменты. Заводчанам – заряд прекрасного настроения для дальнейших трудовых подвигов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ