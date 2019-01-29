«Пламя мира» пронесут через Мозырской район

Мозырщина может попасть в маршрутный лист факелоносцев эстафеты огня IIЕвропейских игр.

Мозырщина может попасть в маршрутный лист факелоносцев II Европейских игр, которые пронесут «Пламя мира». Об этом стало известно после заседания рабочей группы по подготовке и проведению на территории Гомельской области эстафеты огня. Этот проект станет предвестником II Европейских игр в Беларуси. Путь по нашей стране его участники начнут 12 мая. Предполагается, что в нашей области за шесть дней марафонцы посетят знаковые места Гомеля, Мозырского, Жлобинского и Житковичского районов. Факелоносцами выступят 450 человек. Спортсмены, известные представители культуры, науки, искусства, общественные деятели пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины. В настоящее время в рабочем порядке обсуждаются маршруты эстафеты огня, включающие населенные пункты, предприятия и достопримечательности всех регионов. В каждом населенном пункте, где будет сделана остановка марафонцев, пройдет настоящий спортивно-культурный праздник.