«Память в сердце стучит». Выставка под таким названием открылась в музее «Палескаяведа». Экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков.

На стенах одного из залов «Палескай веды» портреты героев Брестской крепости. Это картины известногомозырского художника, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Петра Дурчина, который завещал свое культурное наследство музею. Сейчас эти графические портреты – часть военно-патриотической экспозиции, которая посвящена 75-летию освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков.

На выставке также представлены раритетные фото старого города, заметки из газет того времени, фотопортреты Героев Советского Союза, павших при освобождении Мозыря и погребенных на кургане Славы, а также героев Советского союза, для которых наш город –это малая Родина. Картины, портреты, экспонаты воссоздают дух и настроение того времени. Этот кожаный плащ принадлежал словаку Яну Зэлинка. Поначалу он воевал на стороне оккупантов, а после перешел на сторону партизан. Кстати, на экспозиции представлена партизанская землянка. Здесь есть даже печатная машинка подпольной газеты, а еще патефон и харизматичный инструмент, ведь музыка помогала выжить и жить, воевать и победить. Да и в целом выставка названа строкой из песни «Память в сердце стучит».

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ