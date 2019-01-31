Открытие мини-ТЭЦ в Калинковичах

В Калинковичах в торжественной обстановке открылась новая мини-ТЭЦ. Проект реализован при поддержке областного бюджета и иностранных инвесторов.

О повышении энергоэффективности говорили в Калинковичах. На торжественное мероприятие по случаю открытия новой мини-ТЭЦ пригласили много гостей. Эта теплоэлектроцентраль стала третьим проектом подобного масштаба, реализованным в Гомельской области. Такие энергоисточники уже есть в Петрикове и Речице.По словам председателя Калинковичского райисполкома Сергея Гвоздя, мини-ТЭЦ централизовала нагрузки потребителей четырех котельных. Мощностей хватает на обеспечение тепловой энергией более половины Калинковичей. Это 160 жилых домов, районная больница, 13 объектов системы образования. Работать объект будет на деревянных щепках. И его ввод в эксплуатацию позволит сэкономить порядка 3 миллионов рублей в год за счет разницы в ценах на природный газ и топливную щепу.Реализация проекта строительства мини-ТЭЦ на местных видах топлива заняла полтора года. Ее возведение стало возможным в рамках реализации специальной госпрограммы. Строительство, стоимость которого составила более 14-ти миллионов долларов, профинансировано займом Всемирного банка реконструкции и развития. Еще два миллиона 600 тысяч белорусских рублей для реализации работ второго пускового комплекса выделено из областного бюджета.Срок окупаемости проекта – 7 лет. Но специалисты уверены, что при должных усилиях его можно будет сократить. Во время торжественного открытия мини-ТЭЦ не единожды называли «уникальным объектом».Символический ключ от теплоэлектроцентрали передали руководителю «Коммунальника Калинковичского». После – небольшое музыкальное поздравление и экскурсия по объекту. В Малом зале райисполкома при участии белорусских и литовских подрядчиков, а также после Литовской Республики в Беларуси прошла презентация проекта «Строительство мини-ТЭЦ на местных видах топлива на территории котельной в Калинковичах». В планах на будущее у инвесторов, заказчиков и подрядчиков — реализация еще одного проекта, который позволит перевести на энергоэффективное теплоснабжение вторую половину райцентра.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ